Alcune stazioni della linea M2 di Milano chiuderanno per lavori durante l’estate

L’estate a Milano si preannuncia intensa anche per i pendolari: alcune stazioni della linea M2 della metropolitana chiuderanno per lavori di rinnovo. ATM ha pianificato interventi strategici lungo la storica linea verde, inaugurata nel 1969, per migliorare il servizio e la sicurezza. Tra le fermate interessate, Cimiano sarà la prima a chiudere dal 7 luglio. Preparati a nuove rotte e opportunità: scopri come affrontare al meglio questa stagione di cambiamenti.

Chiusure per lavori in arrivo lungo la rete metropolitana di Milano. Atm, l'azienda che gestisce i trasporti pubblici milanesi, ha annunciato una serie di interventi per il rinnovo della linea M2, la verde, inaugurata nel 1969. Per gli utenti significherà non poter scendere o salire sui treni ad alcune fermate. La prima a chiudere è Cimiano, dal 7 giugno al 13 settembre: qui deve essere realizzato un nuovo ascensore per raggiungere il piano dei treni e migliorare l'accessibilità. Fino al 18 luglio i treni viaggeranno a velocità limitata tra le stazioni di Cimiano e Cascina Gobba per permettere di completare le barriere acustiche a tutela dei residenti che vivono nelle vicinanze della metro.

