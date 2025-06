Alcaraz studia la perfezione di Sinner | Le sue partite mi ispirano le guardo tutte

Carlos Alcaraz, la nuova stella del tennis, non smette di sorprendere. Dopo aver conquistato il Roland Garros con una prestazione da urlo, rivela di trarre ispirazione dal talento italiano Jannik Sinner. In un'epoca in cui i giovani tennisti si sfidano all'ombra dei giganti come Djokovic, Nadal e Federer, il legame tra questi atleti rappresenta una nuova era di rivalità e rispetto reciproco, dove il confronto diventa stimolo per l'eccellenza.

Dice Alcaraz che se ha dato 6-0, 6-1, 6-4 al povero Tommy Paul, ai quarti del Roland Garros è anche merito di Sinner. Lo ha “ispirato”, dice. Il che riporta a tutti quel genere di “ispirazione” che legava Djokovic, Nadal e Federer. Ma lo spagnolo va oltre: racconta che lui guarda un sacco di tennis ( “amo il tennis e nei grandi tornei ci sono sempre partite incredibili. Quando ho finito di giocare, mi piace rilassarmi e guardare il tennis” ) ma soprattutto guarda il suo enorme rivale. “ Jannik è uno di quei giocatori che amo guardare giocare nei suoi giorni liberi. Non prendo appunti su un quaderno; li tengo a mente, ma mi piace analizzare quello che fa nel caso in cui dovessi trovarmi ad affrontarlo “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alcaraz studia la perfezione di Sinner: «Le sue partite mi ispirano, le guardo tutte»

