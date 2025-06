alberto matano raddoppia su rai 1 la vita in diretta e nuovo programma in prima serata

Alberto Matano si prepara a conquistare ancora più spazio sulla Rai, raddoppiando il suo impegno con la storica "Vita in Diretta" e lanciando un nuovo entusiasmante programma in prima serata. Dopo aver riportato lo show ai fasti di un tempo, il giornalista 52enne si dimostra più brillante che mai, pronto a sorprendere il pubblico con nuove prospettive e contenuti coinvolgenti. L'autunno si preannuncia ricco di novità...

Non solo Stefano De Martino, anche Alberto Matano si sta facendo sempre più spazio in Rai. Del resto, dopo aver riportato La vita in diretta ai fasti di Michele Cucuzza e Lamberto Sposini, l’ex mezzobusto del Tg1 merita la giusta ricompensa. E così, dal prossimo autunno il 52enne raddoppierà l’impegno e la visibilità sulla tv di Stato. Alberto Matano promosso dalla Rai. L’autunno che verrà sarà particolarmente intenso per Alberto Matano. Il giornalista è stato confermato alla guida de La vita in diretta, che batte giornalmente (e ormai da anni) la concorrenza di Pomeriggio 5. A questo impegno quotidiano se ne aggiungerà un altro in prima serata: un programma tutto suo e i cui dettagli sono al momento top secret. 🔗 Leggi su Dilei.it