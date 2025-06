Alberico Lombardi il prof cantante | Dopo Io Canto Senior l’affetto è stato travolgente

Alberico Lombardi, il professore che ha incantato l'Italia con la sua voce, ha vinto Io Canto Senior, il talent che celebra i talenti over 45. La sua vittoria non è solo un trionfo personale, ma riflette un crescente trend: la riscoperta della bellezza e del talento nella maturità. In un’epoca in cui l'età è solo un numero, Lombardi dimostra che è sempre possibile brillare. Pronto a farci emozionare ancora?

A gennaio 2025, Alberico Lombardi, il professore cantante, ha trionfato nella prima edizione di Io Canto Senior, il talent show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, che elegge la voce più promettente tra gli adulti over 45. Quest’anno è stata scelta appunto quella del Prof. Alberico Lombardi che in questi mesi ha continuato a coltivare il suo talento. Così, oltre ai tanti progetti artistici su cui già da tempo lavorava, il 30 maggio è uscito il suo secondo singolo Spiagge, cover di Renato Zero, in una versione inedita nata dalla collaborazione con i famosi dj romani Marco Gioia e Mauro Minieri. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alberico Lombardi, il prof. cantante: “Dopo Io Canto Senior l’affetto è stato travolgente”

