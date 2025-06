Alan Sparhawk | la rinascita solista del maestro dello slowcore

trasformato il modo di ascoltare e percepire il silenzio. Ora, con il suo progetto solista, Alan Sparhawk si reinventa, portando la sua sensibilità unica in una nuova avventura musicale che promette di incantare e sorprendere. È il momento di scoprire come il maestro dello slowcore rinnova la sua voce, aprendo un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera.

Quando si pensa alla musica che ha saputo trasformare il silenzio in suono, il nome di Alan Sparhawk emerge con la forza silenziosa di una preghiera sussurrata. Fondatore insieme a Mimi Parker de i Low nel 1993 a Duluth, Minnesota, Sparhawk ha trascorso tre decenni a ridefinire i confini della musica indie rock, creando un linguaggio sonoro che ha influenzato intere generazioni di musicisti. Il 5 giugno, il Circolo Magnolia di Milano avrà l’onore di ospitare questo architetto del minimalismo sonoro in una delle tappe più attese del suo tour mondiale. La figura di Sparhawk si staglia nel panorama musicale contemporaneo come quella di un visionario solitario che ha saputo trovare nell’essenzialità la sua massima espressione artistica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com