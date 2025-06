Al via la vendita generale dei biglietti dei concerti di Drake a Milano | prezzi e dove acquistarli

È ufficiale: la musica di Drake invaderà Milano! La vendita generale dei biglietti per i concerti del 29 e 30 agosto 2025 è ora attiva, segnando un momento storico per gli amanti del rap in Italia. I prezzi variano, ma l'emozione di assistere a uno dei più grandi artisti contemporanei non ha prezzo. Non perdere l'occasione di far parte di questo evento epico: acquista il tuo biglietto e preparati a vivere una serata indimenticabile!

Da oggi sono aperte le vendite per i due concerti di Drake per la prima volta in Italia il prossimo 29 e 30 agosto 2025 all'Unipol Forum di Milano: qui i prezzi dei biglietti e dove acquistarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

THIS IS NOT A DRILL #Drake arriva in Italia con 2 imperdibili date! ? 29 e 30 agosto 2025 | Milano, Unipol Forum Special guest: PARTYNEXTDOOR Biglietti in vendita generale dalle ore 12.00 di venerdì 6 giugno! Scopri i dettagli: https://buff.ly/6sB Tweet live su X

#LinkinPark: una nuova data in Italia nel 2026! 26 giugno 2026 - Firenze, Visarno Arena Biglietti disponibili in prevendita a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 4 giugno e in vendita generale dalle ore 9:00 di venerdì 6 giugno su http://livenation.it Tweet live su X

