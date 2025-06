Al via la 32ma edizione di Bioest fiera del biologico e dei prodotti naturali

La 32ma edizione di Bioest sta per accendersi a Trieste, un evento che celebra il biologico e i prodotti naturali! Il 7 e 8 giugno, il parco di San Giovanni ospiterà quasi 15 stand, un'opportunità imperdibile per scoprire le ultime novità in un contesto sempre più attento alla sostenibilità. Un viaggio tra sapori e benessere che riflette un trend in crescita: la connessione tra salute e natura. Non perdere l'occasione di partecipare!

TRIESTE - Saranno quasi 15 gli stand presenti all'edizione 2025 di Bioest, la fiera del biologico e dei prodotti naturali, giunta alla 32ma edizione, in programma il 7 e 8 giugno nel parco di San Giovanni a Trieste. L'ormai storica rassegna è stata presentata dalla consigliera comunale, Manuela.

