Il pellegrinaggio dell'Hajj alla Mecca è iniziato in condizioni estreme, con oltre un milione di fedeli che affrontano il caldo torrido. Questo rito sacro non è solo un momento di devozione, ma rappresenta anche una straordinaria dimostrazione di comunità e resilienza. Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per garantire la sicurezza dei pellegrini, ricordando a tutti noi l'importanza della preparazione e della cura reciproca in tempi difficili.

Roma, 4 giu. (askanews) - Fedeli musulmani girano attorno alla Kaaba nella Grande Moschea della Mecca mentre il pellegrinaggio dell'Hajj inizia sotto un caldo estivo estenuante. Più di un milione di fedeli si preparano a unirsi al rito più importante dell'Islam sotto un sole cocente, con le autorità impegnate a evitare le oltre 1.000 morti causate dal caldo l'anno scorso.

