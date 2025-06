Al via i lavori per il ripristino del muro crollato in via Turati

Inizia oggi il ripristino del muro crollato in via Turati, un segno di rinascita per Bibbiena. Questo intervento non è solo un semplice restauro, ma rappresenta l'attenzione crescente verso la sicurezza e la manutenzione del nostro patrimonio infrastrutturale, un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico. Il vicesindaco Matteo Caporali sottolinea l'importanza di unire forze per prevenire futuri incidenti e garantire un futuro sicuro per tutti.

Oggi iniziano i lavori di ripristino del tratto di circa 30 metri del muro di sostegno lungo la S.P. 208 – Via Luigi Gori a Bibbiena, crollato lo scorso 28 gennaio. Lo ha annunciato il vicesindaco Matteo Caporali dopo aver seguito la vicenda con la proprietà in questi mesi in cui la giunta aveva.

