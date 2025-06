Al Teatro Ristori Un bacio senza tempo - Klimt e Shakespeare in un viaggio immersivo

Preparati a vivere un'esperienza unica al Teatro Ristori di Verona! Dal 7 giugno al 21 settembre 2025, "Un bacio senza tempo" unisce la magia di Klimt e l'intensità di Shakespeare in un viaggio immersivo che abbatte i confini tra arte e emozione. In un'epoca in cui l'arte si fa sempre più interattiva, questo evento rappresenta una celebrazione della creatività. Scopri come la bellezza possa trasformare il tuo modo di percepire il mondo!

Dal 7 giugno al 21 settembre 2025, il Teatro Ristori di Verona ospiterà "Un bacio senza tempo - Klimt e Shakespeare in un viaggio immersivo", un'opera multimediale e multidisciplinare che intreccia pittura, teatro, musica e danza in un'unica, potente esperienza sensoriale.

