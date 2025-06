Al Teatro Diana il Premio Umberto Bellissimo | l’arte come eterno ricordo

Al Teatro Diana di Napoli, il 8 giugno 2025, si rinnova l’appuntamento con il Premio Umberto Bellissimo, un tributo a un artista che ha saputo unire teatro e musica in modo unico. Questa quarta edizione non è solo una celebrazione, ma un momento di riflessione sull’importanza dell’arte come eterno ricordo in tempi in cui la cultura riscopre il suo ruolo fondamentale. Non perdere l’occasione di rivivere l’emozione del suo talento!

NAPOLI – Umberto Bellissimo, artista poliedrico, raffinato interprete di teatro e musica, domenica 8 giugno 2025 alle ore 19.30 sarà celebrato, ancora una volta, nella cornice del Teatro Diana, con la quarta edizione del Premio a lui dedicato. Un appuntamento ormai atteso e abituale, che nasce dal desiderio della moglie Paola De Marco Bellissimo e dall’instancabile lavoro del comitato dell’Associazione Onlus “Umberto Bellissimo” presieduta da Gianni Conte, con il vicepresidente Giuseppe Giorgio e i componenti Rosaria De Cicco, Adele Monaco, Antonella Morea e Carlo Piedepalumbo. Una serata che è molto più di una semplice cerimonia: è un atto d’amore, un omaggio alla bellezza dell’arte e alla nobiltà di chi ha saputo viverla con rigore, passione e umanità. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Al Teatro Diana il Premio Umberto Bellissimo: l’arte come eterno ricordo

