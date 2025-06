Al post di Acerbi contro Spalletti c’è il like di Mancini La Figc può ancora deferire il difensore Ordine

Il "like" di Roberto Mancini al post di Acerbi contro Spalletti non è solo un gesto casuale, ma segna un'alleanza in un panorama calcistico sempre più polarizzato. La Figc ha ancora il potere di intervenire, sollevando interrogativi su lealtà e sportività. Questo episodio rivela come i social media influenzino il dibattito calcistico contemporaneo. Un gioco di alleanze che potrebbe cambiare le sorti di una carriera. Resta da vedere quale sarà la prossima mossa!

Franco Ordine sul Giornale torna sul caso Acerbi e scrive che su Instagram c’è il like dell’ex ct Roberto Mancini all’atto d’accusa del difensore dell’Inter contro Spalletti. Noi non lo abbiamo trovato ma Instagram non fa vedere tutti i like. Abbiamo notato quelli di Materazzi e Davide Calabria. Il caso Acerbi continua a scuotere, dalle fondamenta, le pareti di Coverciano, dimora dell’Italia che si prepara alla sfida decisiva con la Norvegia. Il suo post polemico contro Spalletti, pubblicato su Instagram, oltre a ricevere 142mila like, ha collezionato anche quello di Roberto Mancini, ex ct del club Italia, uscito all’improvviso dalla Nazionale per fuggire nelle braccia del calcio arabo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Al post di Acerbi contro Spalletti c’è il like di Mancini. La Figc può ancora deferire il difensore (Ordine)

#Acerbi può fare l'offeso quanto vuole e voi potete pensare che Spalletti abbia sbagliato a dire certe ovvietà (perché per me lo sono), ma alla fine della fiera e del suo post non ha detto di no a Spalletti: ha detto di no alla Nazionale. Tweet live su X

In conferenza da Coverciano, Spalletti ha parlato della sfida contro la Norvegia per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e annunciato il forfait di Acerbi Tweet live su X

Acerbi,dalle stelle alle stalle: dopo il ko con il PSG dice no alla Nazionale. Con l’unico gol della stagione il difensore ha regalato all’Inter l’accesso alla finale di Champions,poi persa per 5-0. Quindi il rifiuto a Spalletti: “Non resto dove non sono più voluto davve Tweet live su X

