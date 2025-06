Al Petrarca arriva il nuovo viaggio in danza del Maestro Scortecci

Arezzo si prepara a vivere un'esperienza unica con il nuovo viaggio in danza del Maestro Roberto Scortecci al Petrarca! Con 60 anni di vita e 50 di passione per l'arte della danza, Scortecci continua a ispirare le nuove generazioni. Questo evento non è solo una celebrazione personale, ma un riflesso di come la danza possa unire e trasmettere emozioni. Non perdere l'occasione di cogliere ogni passo di questa straordinaria avventura!

Arezzo, 4 giugno 2025 – L’Anno Accademico 20242025 è stato davvero speciale per il Maestro Roberto Scortecci, direttore artistico de La Maison della Danza di Arezzo. Iniziato con un doppio compleanno - 60 anni in perfetta forma fisica impegnato ad insegnare nuovi passi alle sue allieve e 50 anni di danza vissuta con grande amore e dedizione - e continuato con una serie di eventi formativi che hanno visto protagonisti nella scuola di via Bernardo Tanucci, 24 ad Arezzo i ballerini e coreografi Oliviero Bifulco, Simone Spillo Milani, Kristina Grigorova, Little Phil e Steve La Chance. Anno Accademico che si concluderà sabato 14 giugno 2025 alle ore 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al Petrarca arriva il nuovo viaggio in danza del Maestro Scortecci

Al Petrarca arriva il nuovo viaggio in danza del Maestro Scortecci

Scrive lanazione.it: Le bravissime allieve del Maestro Scortecci danzeranno in stile e con stile muovendosi come se non facessero alcuno sforzo, con passi leggeri e armoniosi ...

