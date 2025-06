Al Parco delle Fonderie di Calci il corso gratuito di parkour

Sei pronto a scoprire il tuo potenziale? Al Parco delle Fonderie di Calci, da venerdì 6 giugno 2025, parte un emozionante corso gratuito di parkour! Rivolto ai giovani dai 6 ai 18 anni, questo progetto, realizzato in collaborazione con la SSD Dinamikclub di Pisa, offre un'opportunità unica per muoversi, divertirsi e superare i propri limiti. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza coinvolgente e dinamica!