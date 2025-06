Al Museo Irpino si inaugura Pixel e Penombra

Sabato 7 giugno, il Museo Irpino – Carcere Borbonico si trasformerà in un palcoscenico per l’arte contemporanea con la mostra "Pixel e Penombra: l’alchimia dell’onirico e del sacro". L’artista napoletana Mila Maraniello esplorerà il confine tra sogno e realtà, in un momento in cui l'arte torna a essere un rifugio di introspezione e spiritualità. Un'occasione imperdibile per immergersi in un’esperienza sensoriale

Un nuovo appuntamento con l'arte contemporanea al Museo Irpino – Carcere Borbonico: sabato 7 giugno sarà inaugurata la mostra "Pixel e Penombra: l'alchimia dell'onirico e del sacro" dell'artista napoletana Mila Maraniello, a cura del critico e storico dell'arte Gianpasquale Greco

Il Museo Irpino celebra la Giornata Internazionale dei Musei - Il Museo Irpino partecipa con entusiasmo alla Giornata Internazionale dei Musei, un evento promosso da ICOM per evidenziare il valore dei Musei nella comunità.

Il #museo irpino ad #Avellino, collocato nell’ex “carcere borbonico, è un vero gioiello. Tra le pitture, la “stanza da letto di una pompeiana” di F. Maldarelli (1870). Bella anche la sezione #archeologica, impressionanti le celle di isolamento dell’antico carcere. Tweet live su X

L’arte contemporanea ritorna al Museo Irpino, si inaugura “Anabasi” di Petrizzi

Si legge su corriereirpinia.it: Sarà la mostra “Anabasi” di Eliana Petrizzi, a cura di Montoro Contemporeanea, ad inaugurare il 14 marzo il ciclo venerdì 14 marzo. L’artista ritorna, dopo qualche anno, ad esporre al Museo Irpino ...

Avellino, “Un anno di mostre al Museo Irpino”

Secondo irpinia24.it: La mostra sarà inaugurata sabato 7 febbraio 2026 e terminerà sabato 28 marzo. Venerdì 14 marzo alle ore 17.30, nelle sale espositive del Museo Irpino presso la sede del Complesso Monumentale ...

L’arte contemporanea ritorna al museo irpino: ecco gli avvenimenti

msn.com scrive: Venerdì 14 marzo alle ore 17.30, nelle sale espositive del Museo Irpino presso la sede del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino, verrà inaugurata la mostra “Anabasi” di Eliana ...