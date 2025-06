Al Mercato Albinelli serata speciale con artisti di strada musica e il Manichino Ferrari 275 Gtb by Scaglietti

Sabato 7 giugno, il cuore di Modena si trasforma per la quarta edizione di “Albinelli Street”: una serata magica tra luci, musica e sapori autentici. Artisti di strada, spettacoli coinvolgenti e il fascino del celebre manichino Ferrari 275 GTB by Scaglietti renderanno questa notte indimenticabile. Il Mercato Albinelli si apre al pubblico, portando il meglio della tradizione gastronomica e culturale sotto un cielo stellato. Un’occasione unica per vivere la città come mai prima d’ora.