Al Manuzzi le finali del campionato Uisp premiati i vincitori | Qui si gioca per pura passione

Allo stadio Manuzzi di Cesena, il calcio amatoriale ha brillato nella sua forma più pura durante le finali del campionato Uisp. Un'esplosione di passione e rispetto ha unito squadre e tifosi, celebrando non solo la competizione, ma l'amore per lo sport. Questo evento rappresenta un trend crescente: il ritorno al calcio delle radici, dove il divertimento e l'amicizia superano ogni risultato. Non è solo un gioco, è una comunità!

Una giornata all’insegna del calcio amatoriale, della passione e del rispetto si è svolta allo stadio Manuzzi di Cesena, con le finali del campionato Uisp Forlì Cesena che hanno visto protagonisti tante squadre e tanti tifosi, uniti dall’amore autentico per il gioco più bello del mondo. La. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Al Manuzzi le finali del campionato Uisp, premiati i vincitori: "Qui si gioca per pura passione"

Leggi anche questi approfondimenti

Sale l'attesa per le finali del calcio amatoriale Uisp di Forlì-Cesena, tutto pronto allo stadio Manuzzi - L'attesa cresce per le finali del calcio amatoriale Uisp di Forlì-Cesena, in programma domenica 1 giugno allo stadio Orogel Dino Manuzzi.

Ne parlano su altre fonti

Calcio Uisp, al Manuzzi di Cesena una giornata di festa per i verdetti di fine stagione - Gallery

Lo riporta corriereromagna.it: Una giornata all’insegna del calcio amatoriale, della passione e del rispetto si è svolta allo stadio Manuzzi di Cesena, con le finali del campionato ...

Sant’Andrea Castelnuovo trionfa nel campionato romagnolo Uisp 2024-25

Riporta msn.com: Il Sant’Andrea Castelnuovo vince la finale Uisp 2024-25 a Cesena, battendo 4-1 gli Amatori Stuoie Lugo con doppietta di Gabelli.

Finali provinciali Uisp: calcio e inclusione all'Orogel Manuzzi

Segnala msn.com: È tutto pronto per le finali provinciali del torneo di calcio Uisp in programma domenica 1 giugno all’Orogel Manuzzi. Le gare prenderanno il via alle 14.30 con la finale della Coppa Disciplina, in un ...