Al cinema dal 3 luglio un film magico con Vittoria Puccini e Mia McGovern Zaini Una favola estiva tra emozione e immaginazione

Preparati a vivere un'estate da sogno con "Incanto", in arrivo al cinema il 3 luglio! Un viaggio emozionante che coinvolge grandi e piccini, dove la magia di un circo si intreccia con le sfide dell'infanzia. Vittoria Puccini e Mia McGovern Zaini brillano in questa favola moderna, che invita a riflettere su temi attuali come la fuga dall'ipocrisia degli adulti. Non perderti la possibilità di riscoprire la meraviglia!

S i apre con una fuga e un circo il viaggio di Incanto, nuovo film italiano firmato da Pier Paolo Paganelli, in uscita al cinema il 3 luglio 2025 con Adler Entertainment. Al centro della storia, una bambina che tenta di sottrarsi a un mondo adulto fatto di assenze, ipocrisie e desideri di controllo. Una favola moderna dai toni delicati che mescola reale e immaginario, puntando su immagini rarefatte e un linguaggio evocativo. Una proposta atipica che segna con originalità l’avvio del cinema per l’estate 2025. I 10 film più visti della storia del cinema. guarda le foto Incanto: il film italiano con Panariello e Puccini, il trailer. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al cinema dal 3 luglio, un film magico con Vittoria Puccini e Mia McGovern Zaini. Una favola estiva tra emozione e immaginazione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il film The End di Joshua Oppenheimer in uscita il 3 luglio al cinema - Il 3 luglio 2025 arriva al cinema "The End", la prima opera di finzione del rinomato regista Joshua Oppenheimer.

Segui queste discussioni su X

?Tornano le grandi storie per tutte e tutti con Il Cinema in Piazza a cura del @PiccoloAmerica:dal 1°giugno,94 proiezioni gratuite e 35 incontri speciali tra Piazza San Cosimato,Parco della Cervelletta,Monte Ciocci,e il Cinema Troisi,fino al 13 luglio. http://bit.l Tweet live su X

Casting a Roma! Si cercano uomini e donne (20–80 anni) di origine marocchina, tunisina o egiziana per un film. Riprese a luglio ? Scopri tutti i dettagli su Casting News! #castingroma #filmitaliano #cinema2025 #castingnews https://castingnews.eu/new Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 3 Luglio, in prima e seconda serata

comingsoon.it scrive: Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 3 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 3 Luglio, in prima serata

Lo riporta msn.com: Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 3 Luglio 2024, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer. Se non siete ...

Incanto, il trailer ufficiale del film [HD]

Secondo mymovies.it: Regia di Pier Paolo Paganelli. Un film con Vittoria Puccini, Mia McGovern Zaini, Claudio Gregori, Giorgio Panariello, Mia Benedetta. Da giovedì 3 luglio al cinema.