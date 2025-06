“Aiuto ho le contrazioni” dottoressa fa nascere la bimba in videochiamata con un parto a distanza

Una storia incredibile che segna un nuovo capitolo nella telemedicina! In un momento di emergenza, una dottoressa ha guidato il parto a distanza tramite videochiamata, dimostrando come la tecnologia possa fare la differenza. Un'innovazione che non solo salva vite, ma cambia radicalmente l'esperienza della maternità. E chissà, forse il futuro della medicina è proprio qui, a portata di smartphone! Non perdere il racconto di questa straordinaria avventura!

"Non c'era tempo per portarla in ospedale, così l'ho fatta partorire in casa, seguendola in videochiamata". La piccola è nata in 15 minuti, mamma e figlia stanno bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

