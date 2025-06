Ai teppisti di Parigi solo un buffetto Persino Darmanin ne ha abbastanza

A Parigi, i teppisti sembrano sfuggire alle conseguenze delle loro azioni. Mentre i processi per le razzie del sabato sera iniziano, il ministro Darmanin lancia un allarme: basta con le sanzioni blande! In un momento in cui la sicurezza è al centro del dibattito pubblico, il governo promette di cambiare le leggi. Riusciranno a far rispettare l'autorità o continuerà la spirale di impunità? La risposta potrebbe segnare un cambio di paradigma nella giustizia francese

Iniziano i processi per le razzie di sabato sera: ai primi imputati pochi mesi con la condizionale, multe ridicole e «stage di cittadinanza». Il ministro della Giustizia: «Cambiamo le leggi, ci vuole il carcere». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ai teppisti di Parigi solo un buffetto. Persino Darmanin ne ha abbastanza

Ai teppisti di Parigi solo un buffetto. Persino Darmanin ne ha abbastanza Iniziano i processi per le razzie di sabato sera: ai primi imputati pochi mesi con la condizionale, multe ridicole e «stage di cittadinanza». Il ministro della Giustizia: «Cambiamo le leggi, ci

