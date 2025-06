Ahlam El Brinis crivellata dai mosquitoes sull’Isola braccia fasciate e prurito | la naufraga scoppia in lacrime

Ahlam El Brinis, protagonista di un dramma emotivo sull'Isola dei Famosi 2025, si ritrova crivellata dai mosquitoes e in preda alla disperazione. Il suo sfogo mette in luce la resilienza dei giovani di oggi, pronti a combattere anche le avversità più piccole, come gli insetti! Questo momento toccante ricorda quanto sia fondamentale affrontare le difficoltà con coraggio. Ahlam non si arrenderà : "Non esiste che esco così a 29 anni".

Ahlam El Brinis messa a dura prova dai mosquitoes, che l'hanno letteralmente crivellata durante la permanenza sull'Isola dei Famosi 2025: la miss ha iniziato a piangere con gli altri naufraghi, presa da un momento di sconforto: "Non mi ritiro, non esiste che esco così a 29 anni". Intanto, Loredana Cannata, Dino Giarrusso e Mario Adinolfi hanno cercato di rincuorarla, visto che gli insetti li avevano già torturati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

