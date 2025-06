Agrofutura | il meglio della Toscana in tavola al festival Tra dibattiti e nuove idee

Scopri il gusto autentico della Toscana al AgroFutura Festival! Il 4 e 5 giugno a Firenze, un viaggio tra dibattiti stimolanti e momenti conviviali per celebrare l'eccellenza enogastronomica regionale. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro delle scelte quotidiane, questo evento offre un'opportunità unica per esplorare come l’innovazione possa dare nuova vita alla tradizione. Non perdere l'occasione di assaporare il futuro del cibo toscano!

Firenze, 4 giugno 2025 – Dibattiti, confronti, ma anche momenti conviviali alla scoperta dei prodotti enogastronomici toscani durante AgroFutura Festival, l’evento dedicato a innovazione, politiche europee, agricoltura 4.0, giovani imprenditori, cibo sostenibile e cultura del paesaggio. Agrofutura, ecco il programma della due giorni a Firenze: le tavole rotonde, gli incontri L’ iniziativa, che si svolgerà il 10 e l’11 giugno a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, nasce da un progetto di Quotidiano Nazionale, La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agrofutura: il meglio della Toscana in tavola al festival. Tra dibattiti e nuove idee

