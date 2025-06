Agrigento Capitale della Cultura rende omaggio a Camilleri

Agrigento si prepara a celebrare Andrea Camilleri, un gigante della letteratura italiana, nel contesto di Capitale della Cultura 2025. Gli eventi estivi, in collaborazione con il Fondo Camilleri, offriranno un viaggio nella sua vita e nella lingua affascinante dei suoi romanzi. Questo tributo non solo onora un grande scrittore, ma apre anche un dialogo sul potere delle parole nel nostro mondo contemporaneo. Non perderti la magia!

Saranno dedicati ad Andrea Camilleri, alla sua vita e alla lingua creata in tanti romanzi, gli eventi che l’associazione Strada degli Scrittori realizzerĂ per Agrigento Capitale della cultura 2025. Iniziative che si terranno durante l’estate d’intesa con il Fondo Andrea Camilleri e con il Comitato nazionale per il Centenario istituito dal Ministero della Cultura. Gli appuntamenti, inseriti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Agrigento Capitale della Cultura rende omaggio a Camilleri

