Agricoltura caccia alle soluzioni spaziali | l’Esa chiama a raccolta le imprese hi-tech

In un mondo in continua evoluzione, l’agricoltura si apre alle stelle. L’ESA chiama aziende hi-tech a rivoluzionare il settore con soluzioni spaziali all’avanguardia. È la sfida perfetta tra innovazione e sostenibilità, che promette di trasformare il modo in cui coltiviamo e gestiamo le risorse. Se sei pronto a portare la tua impresa tra le galassie dell’innovazione, questa è l’opportunità che cercavi per fare la differenza...

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha lanciato una nuova Call for Proposals nell’ambito dell’iniziativa Advanced Agricultural Monitoring and Management Solutions, rivolta a imprese interessate a sviluppare servizi innovativi per l’agricoltura, basati su tecnologie spaziali. La call finanzia Studi di Fattibilità e Progetti Dimostrativi, con l’obiettivo di promuovere soluzioni digitali per il monitoraggio e la gestione agricola, capaci di rispondere alle sfide della sostenibilità, della sicurezza alimentare e della trasformazione digitale. I progetti dovranno concentrarsi su temi chiave come: classificazione delle colture e mappatura delle proprietà del suolo; monitoraggio delle emissioni di gas serra e delle aree riforestate; rilevamento di attività di pascolo e verifica del rispetto delle zone cuscinetto; uso di digital twin, big data, intelligenza artificiale, SatEO, GNSS e comunicazioni satellitari per migliorare la gestione dei campi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

