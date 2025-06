Agresti tuona | Inzaghi? Bilancio negativo se guardiamo ai trofei

Stefano Agresti non le manda a dire: il bilancio di Simone Inzaghi all’Inter è negativo. Nonostante l'impegno e il talento, la mancanza di trofei pesa come un macigno. Questo dibattito si inserisce in un contesto calcistico sempre più esigente, dove il successo è misurato in trofei, non solo in prestazioni. Riflessione interessante: quali sono veramente i parametri per valutare un allenatore? La risposta scalda gli animi dei tifosi!

BILANCIO NON POSITIVO – Le parole di Stefano Agresti, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, ha stroncato Simone Inzaghi e i suoi quattro anni di lavoro all'Inter: « L'immagine che lascia è quella di una sconfitta storica e su questo non ci sono dubbi: l'ultima Inter di Inzaghi è quella che perde 5-0 in finale di Champions. Se guardiamo ai trofei conquistati il bilancio è non positivo. Ha avuto sempre la miglior squadra del campionato, ma ha buttato via due scudetti: quello col Milan e quello di quest'anno.

