Agitazione al Rosselli l' altra faccia della protesta

L'agitazione al Rosselli di Aprilia ha acceso i riflettori su un tema caldo e complesso: tra proteste e dialogo, emerge la volontà di fare chiarezza. Mentre il dibattito infuria, altri lavoratori si fanno avanti per offrire una prospettiva diversa, nel tentativo di contribuire a una soluzione condivisa. Vogliamo fare chiarezza - si legge in una nota - in merito alla reale situazione che coinvolge tutta la comunità scolastica, perché solo così si può costruire un percorso di confronto e rispetto.

Non si placa il dibattito all'interno del Carlo e Nello Rosselli di Aprilia dove alcuni docenti e personale Ata hanno dichiarato lo stato di agitazione. Ora sono altri lavoratori a spiegare la situazione, da un altro punto di vista: "Vogliamo fare chiarezza - si legge in una nota - in merito.

