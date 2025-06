Agguato nella faida di camorra latitante stanato dopo 18 anni in fuga

Dopo 18 anni di latitanza, la cattura di Mohamed Tadimouti segna un capitolo cruciale nella lotta contro la camorra. Questo evento non è solo una vittoria per le forze dell'ordine, ma evidenzia anche la resilienza del sistema mafioso, che continua a intrecciarsi con le vite di molti. La fine della sua fuga riporta in luce le ferite aperte di una guerra silenziosa e mai dimenticata. Un’eco del passato che ci invita a riflettere sul presente.

Finisce dopo 18 anni la latitanza di Mohamed Tadimouti, algerino condannato per l'omicidio di Vincenzo Palazzo, avvenuto nel 1997 nell'ambito delle dinamiche criminali della Nco guidata da Raffaele Cutolo, alla quale il nordafricano aveva aderito. Sono stati gli agenti della squadra mobile di.

Camorra, faida interna al clan Contini: 15 arresti per droga, armi e agguato fallito - Una faida interna nel clan Contini si scontra con la legge: 15 arresti tra Napoli e provincia per reati di droga, armi e tentativi di omicidio.

Morì nell'Oglio per fuggire a un agguato, un arresto per omicidio Altri identificati dai carabinieri bresciani. Il movente sarebbe da ricondurre a una faida per il controllo del traffico di droga

Arrestato ex cutoliano algerino, latitante da 18 anni: omicidio durante la faida della Nco

La Polizia di Caserta ha arrestato l'ex cutoliano Mohamed Tadimouti: latitante dal 2007, deve scontare l'ergastolo per un omicidio di camorra ...

Camorra: preso latitante, era killer omicidio prima faida Scampia

Era uno dei killer di uno dei gruppidi fuoco che hanno partecipato al duplice omicidio di FulvioMontanino e Claudio Salierno, l'agguato che il 28 ottobre 2004dette il via alla prima faida di ...

Camorra, faida a Napoli: preso un boss latitante

Era latitante dalla fine del 2015 ... L'area Ovest di Napoli da tempo e' all'attenzione degli inquirenti per diversi agguati e atti intimidatori con spari verso i palazzi anche con armi da ...