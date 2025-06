Aggredito con un bastone in piazza dopo un litigio giovane finisce in ospedale

Un litigio tra due giovani in piazza del Papa ad Ancona si trasforma in una violenta aggressione. Con il trend crescente di episodi di violenza giovanile nelle città italiane, la sicurezza urbana torna al centro del dibattito. Il 21enne somalo, colpito con un bastone, è finito in ospedale. Questo episodio ci ricorda quanto sia urgente affrontare il disagio sociale tra i giovani e trovare soluzioni efficaci per prevenire tali situazioni.

ANCONA - Una discussione in piena notte finisce nel sangue. Teatro dello scontro piazza del Papa quando i locali erano già chiusi. A venire alle mani sono stati due stranieri, un 21enne di origine somala e un 33enne di origine marocchina. Ad avere la peggio è stato il primo: sarebbe stato colpito. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Aggredito con un bastone in piazza dopo un litigio, giovane finisce in ospedale

