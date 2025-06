Aggrediti in piazza dopo aver rifiutato di fare il saluto romano | aperta un’inchiesta

Un episodio inquietante scuote la nostra comunità: due giovani aggrediti in piazza dopo aver rifiutato il saluto romano, con le vittime ora ricoverate al Galliera. Aperta un’inchiesta e denunciati quattro minorenni, mentre si indaga sulla possibile matrice politica dell’evento. La violenza non può trovare spazio nella nostra società: è il momento di unirsi contro ogni forma di odio e intolleranza, affinché episodi simili non si ripetano.

Le vittime sono finite al Galliera, denunciati quattro minorenni. Al vaglio la matrice politica: per ora contestate solo le lesioni.

Genova, aggrediti in piazza Dante: “Abbiamo rifiutato di fare il saluto romano e ci hanno picchiato” - A Genova, la piazza Dante si trasforma in teatro di violenza: due ragazzi aggrediti dopo aver rifiutato di fare il saluto romano.

