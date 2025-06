Aggrediti e picchiati in centro | Perché ci siamo rifiutati di fare il saluto fascista

Un episodio inquietante scuote il centro: un'aggressione brutale scaturita dal rifiuto di un saluto fascista. Mentre ci interroghiamo sulla crescente intolleranza nella società, è fondamentale riflettere su come simili atti possano minare i valori di rispetto e inclusione. La polizia è intervenuta prontamente, ma la domanda resta: come possiamo costruire un futuro senza odio? Un fatto che invita a una profonda riflessione su ciò che sta accadendo intorno a noi.

Lo scorso 31 maggio, intorno all'una e mezza di notte, le volanti della polizia sono intervenute in piazza Dante, su disposizione della sala operativa, in seguito alla chiamata al 112 da parte delle vittime di un'aggressione in strada. Giunti sul posto, i poliziotti hanno appreso che un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Aggrediti e picchiati in centro: "Perché ci siamo rifiutati di fare il saluto fascista"

“Aggrediti in piazza dopo aver rifiutato di fare il saluto romano”: aperta un’inchiesta

Da ilsecoloxix.it: Le vittime sono finite al Galliera, denunciati quattro minorenni. Al vaglio la matrice politica: per ora contestate solo le lesioni ...

Aggrediti in piazza Dante: “Abbiamo rifiutato di fare il saluto romano e ci hanno picchiato”

Scrive ilsecoloxix.it: Ad essere presi a calci e pugni, un gruppo di ragazzi più grandi che stavano transitando nel centro cittadino, dopo una serata trascorsa nei vicoli della movida. Due di questi, maggiorenni, sono ...

Giovani aggrediti in centro a Genova: “Volevano che facessimo il saluto romano”. Indaga la Digos

Da genova.repubblica.it: L’episodio alle due di notte in piazza Dante: il fascicolo in mano alla Procura per i minori. I quattro presunti aggressori denunciati per lesioni hanno tutti ...