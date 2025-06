Aggredisce due addetti Atm provocando fratture e lesioni | arrestato 32enne

Un episodio inquietante ha scosso Milano Centrale: un 32enne moldavo ha aggredito due addetti ATM, infliggendo loro fratture e lesioni. Questo attacco non è solo un fatto di cronaca, ma riflette un trend preoccupante di violenza nei luoghi pubblici. La sicurezza nelle metropolitane sta diventando una priorità , segnando un cambiamento nell’approccio delle autorità verso la tutela dei cittadini. Quanto è sicuro il nostro viaggio quotidiano?

Un'ira tale da scagliarsi contro le persone e provocare delle fratture negli aggrediti. Domenica scorsa la polizia ha arrestato un cittadino moldavo di 32 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'aggressione Tutto è accaduto nella stazione metropolitana di Milano Centrale. Gli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Aggredisce due addetti Atm provocando fratture e lesioni: arrestato 32enne

Segui queste discussioni su X

#Lugo di #romagna era un tempo un paesotto tranquillo, come tutti i comuni accanto. Da un po' di anni son diventati comuni con un sacco di delinquenza. E le istituzioni sovente hanno paura di questa gente,preferendo fingere che tutto questo non succeda. # Tweet live su X

https://quotidianodellumbria.it/cronaca/rifiuta-di-mostrare-il-biglietto-e-aggredisce-il-bodyguard-caos-su-un-bus-a-perugia/… Donna incinta manda all’ospedale un addetto alla sicurezza. Necessario l'intervento dei Carabinieri Tweet live su X

https://umbriasettegiorni.it/calci-e-graffi-al-bodyguard-del-bus-aggressione-choc-a-perugia/… Donna incinta senza biglietto manda in ospedale l’addetto alla sicurezza. Intervengono i carabinieri Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Aggredisce addetti alla sicurezza in metro a Milano, arrestato

Si legge su ansa.it: Molestava i passeggeri della metropolitana alla stazione Centrale di Milano.

Ubriaco aggredisce il personale di Atm in stazione: in due finiscono al Pronto soccorso

Scrive primalamartesana.it: Sotto effetto di alcol e in stato di alterazione ha aggredito due dipendenti Atm mandandoli in ospedale. Domenica scorsa a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino moldavo di 32 anni per ...

Milano, rapinatore aggredisce un ragazzo nella stazione della metro: bloccato dalla security Atm

ilgiorno.it scrive: Intono alle 16 di oggi sabato 11 maggio, il personale Atm è stato allertato dalle urla di una ragazza sulle scale. Accorsi immediatamente, i due addetti hanno sorpreso l'uomo aggredire il ...