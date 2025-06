Agente Donnarumma | Piace all’Inter inutile nasconderlo PSG? Ecco come stanno le cose | VIDEO CM IT

Nel vibrante universo del calciomercato, le dinamiche tra club e giocatori si intrecciano costantemente, dando vita a scenari in continua evoluzione. Oggi, sotto i riflettori, c'è Gianluigi Donnarumma, il portiere che ha conquistato il mondo e che ora attira l'attenzione dell'Inter. Le parole di Enzo Raiola, suo agente, non lasciano spazio a dubbi: il futuro del talento azzurro potrebbe riservare sorprese in un contesto sempre più competitivo.

L’inviato di Calciomercato.it ha raccolto le dichiarazioni di Enzo Raiola, agente di Donnarumma, dopo il summit con l’Inter nella sede di viale della Liberazione per parlare del futuro di Cocchi, altro suo assistito. FUTURO DONNARUMMA – “Donnarumma piace all’Inter, inutile nasconderlo. Piace a tante squadre. Oggi però non c’è nessun discorso con l’Inter, zero assoluto. Napoli? Pura fantasia, non c’è nulla. Non abbiamo fatto nessuna battuta, solo le congratulazioni per la vittoria del PSG. Gigio ha salutato tutta la squadra nello spogliatoio a Monaco e gli amici di Nazionale”. RINNOVO PSG – “Abbiamo avuto un confronto col PSG dopo la finale e a breve ne riparleremo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Agente Donnarumma: “Piace all’Inter, inutile nasconderlo. PSG? Ecco come stanno le cose” | VIDEO CM.IT

