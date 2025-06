Ag Donnarumma | "Che piaccia all'Inter è noto Devo incontrare il PSG per il rinnovo"

Gianluigi Donnarumma è al centro del mercato, e il suo agente Enzo Raiola ha avuto un incontro con l'Inter per discutere di un possibile trasferimento. In un calcio sempre più dinamico, le trattative si intensificano e i portieri di talento diventano obiettivi ambiti. Il futuro di Donnarumma potrebbe riscrivere le gerarchie in Serie A: cosa succederebbe se il gigante rossonero decidesse di cambiare maglia? Rimanete sintonizzati!

Un incontro durato circa un`ora l`incontro presso la sede dell`Inter dell`agente Enzo Raiola, che nella sua scuderia ha calciatori del calibro. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Sinner: "Donnarumma miglior portiere al mondo, contro l'Inter…" - Jannik Sinner debutta con successo al Roland Garros, conquistando il primo turno contro il francese Arthur Rinderknech.

Segui queste discussioni su X

Anni fa si sarebbe scritto “Immagina lasciar partire a 0 Donnarumma per prendere un Maignan….”, eppure con quella mossa hai fatto upgrade e vinto uno scudetto. Si corre sempre troppo coi giudizi. Tweet live su X