Afragola oggi lutto cittadino | nel pomeriggio i funerali di Martina

Oggi Afragola si ferma per rendere omaggio a Martina Carbonaro, una giovane vita spezzata troppo presto. Lutto cittadino alle 15, nella Basilica Pontificia di Sant’Antonio di Padova, un momento di profonda riflessione e unità per la comunità . Questo triste evento ci ricorda l’importanza di valorizzare ogni singolo istante con i nostri cari. La partecipazione alla cerimonia parla di un legame forte e indissolubile tra le persone.

E’ stato proclamato lutto cittadino ad Afragola per la giornata di oggi, in concomitanza con i funerali di Martina Carbonaro che si svolgeranno alle ore 15, nella Basilica Pontificia di Sant’Antonio di Padova. Lutto cittadino ad Afragola, oggi, in concomitanza con i funerali di Martina Carbonaro che si svolgeranno alle ore 15, nella Basilica Pontificia . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Afragola, oggi lutto cittadino: nel pomeriggio i funerali di Martina

Femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola, oggi l'autopsia della 14enne uccisa dall'ex - Oggi si svolgerà l'autopsia su Martina Carbonaro, la giovanissima vittima di un femminicidio che scuote l'Italia.

