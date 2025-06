Afragola oggi i funerali di Martina Carbonaro | in migliaia per l’ultimo saluto

Afragola piange Martina Carbonaro, la 14enne vittima di un tragico gesto. Oggi, migliaia di persone si sono riunite per renderle l’ultimo saluto e ricordarla con affetto. Davanti a questa perdita sconvolgente, è il momento di riflettere sulla vera essenza dell’amore: rispetto, libertà e fiducia. L’amore non è possesso, né controllo. È un impegno condiviso per un mondo più sicuro e compassionevole.

Migliaia le persone presenti ad Afragola per l’ultimo saluto a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato. “Oggi, davanti a Martina, dobbiamo assumerci tutti una responsabilità collettiva. Oggi, davanti a lei, dobbiamo impegnarci affinché a tutti, piccoli e grandi, sia chiaro che l’amore non è possesso. L’amore non è controllo. L’amore non è . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Afragola, oggi i funerali di Martina Carbonaro: in migliaia per l’ultimo saluto

Approfondisci con questi articoli

Femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola, oggi l'autopsia della 14enne uccisa dall'ex - Oggi si svolgerà l'autopsia su Martina Carbonaro, la giovanissima vittima di un femminicidio che scuote l'Italia.

Segui queste discussioni su X

Su #LaRagione di oggi, #3giugno: #social, non si può essere liberi di augurare la morte di un bimbo o di qualcuno; #elezioni, Polonia bicefala; #Ucraina, umiliazione russa in mondovisione; illusorio reato di #femminicidio, parla il costituzionalista Salvatore Cu Tweet live su X

«Il vero amore»: #ilcaffedigramellini sul Corriere della Sera di #giovedì #29maggio. https://corriere.it/caffe-gramellini/25_maggio_29/afragola-martina-vero-amore-2b251912-5427-4be3-9e96-564ae77c8xlk.shtml… Tweet live su X