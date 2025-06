Afragola l’ultimo saluto a Martina Il cardinale Battaglia in lacrime | È femminicidio basta parole deboli

Una folla commossa si raduna davanti alla Basilica di Sant’Antonio, unendo voci e lacrime in un grido di dolore e rabbia. Afragola si ferma per l’ultimo saluto a Martina, una ragazza vittima di un femminicidio atroce, un gesto che scuote le coscienze e richiede azioni concrete contro la violenza di genere. È tempo di dire basta parole deboli: giustizia deve prevalere per Martina e tutte le vittime innocenti.

In migliaia per l’ultimo saluto a Martina Carbonaro. Tre lunghi applausi e le urla “giustizia”, “giustizia” hanno accolto il feretro della 14enne di Afragola uccisa a sassate dal suo ex fidanzato Alessio Tucci, per un abbraccio negato. È stracolma di persone assiepate sotto il sole l’esterno della Basilica di Sant’Antonio dove si svolgono i funerali. Momenti di tensione, rabbia e insulti per l’assassino reo confesso. “Sei la figlia di tutti noi”, “Martina” e “giustizia” ha urlato la folla nel piazzale dove è stato installato un maxischermo. Funerali di Martina, tensione e urla contro l’assassino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Afragola, l’ultimo saluto a Martina. Il cardinale Battaglia in lacrime: “È femminicidio, basta parole deboli”

