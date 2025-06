Afragola l’addio in lacrime a Martina Carbonaro La corona di fiori di Giorgia Meloni e l’omelia dell’arcivescovo | Non chiamatelo raptus – I video

Afragola si è stretta in un abbraccio di dolore e speranza per salutare Martina Carbonaro, giovanissima vittima di un dramma che ha scosso tutta Italia. La piazza, gremita di lacrime e solidarietà, ha assistito a momenti di grande commozione, tra omelie toccanti e fiori deposti con rispetto. Un addio che non sarà mai dimenticato, perché la memoria di Martina deve diventare un messaggio di giustizia e rinascita.

In migliaia si sono radunati oggi, mercoledì 4 giugno, ad Afragola (Napoli) per l’ultimo saluto a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato Alessio Tucci. Il feretro della giovane è stato accolto da un’ovazione carica di rabbia e commozione. «Giustizia» e «Martina sei la figlia di tutti noi» sono stati i cori levatisi tra la gente davanti alla Basilica della cittadina, dove si sono svolte le esequie. Alcune persone presenti hanno inoltre inveito contro il giovane reo confesso del femminicidio, dalla scorsa settimana rinchiuso in carcere in attesa del processo. In chiesa, stretti attorno alla famiglia di Martina, anche i suoi compagni di scuola, visibilmente scossi. 🔗 Leggi su Open.online

