Afragola l’addio in lacrime a Martina Carbonaro La corona di fiori di Giorgia Meloni e l’omelia del prete | Non chiamatelo raptus – I video

Afragola l'addio in lacrime a Martina Carbonaro La corona di fiori di Giorgia Meloni e l'omelia del prete

Un dolore straziante ha invaso Afragola, dove migliaia di cittadini si sono raccolti in un abbraccio collettivo per dire addio a Martina Carbonaro, vittima di una tragedia insopportabile. La scena è stata carica di emozioni, tra silenzio rispettoso, fiori e cori di giustizia. In questo momento di lutto, l’Italia si interroga su un dramma che va oltre il singolo caso, chiedendo verità e cambiamento. Ma cosa ci insegna questa dolorosa vicenda?

In migliaia si sono radunati oggi, mercoledì 4 giugno, ad Afragola (Napoli) per l’ultimo saluto a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato Alessio Tucci. Il feretro della giovane è stato accolto da un’ovazione carica di rabbia e commozione. «Giustizia» e «Martina sei la figlia di tutti noi» sono stati i cori levatisi tra la gente davanti alla Basilica della cittadina, dove si sono svolte le esequie. Alcune persone presenti hanno inoltre inveito contro il giovane reo confesso del femminicidio, dalla scorsa settimana rinchiuso in carcere in attesa del processo. In chiesa, stretti attorno alla famiglia di Martina, anche i suoi compagni di scuola, visibilmente scossi. 🔗 Leggi su Open.online

