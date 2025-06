Afragola lacrime e rabbia per l’ultimo saluto a Martina Il cardinale Battaglia | Morta per un’idea malata dell’amore

Afragola si è fermata nel dolore, unita in un silenzio rispettoso per l'ultimo saluto a Martina Carbonaro, la giovane vittima di un amore trasformato in violenza. I funerali nella Basilica di Sant’Antonio di Padova hanno visto la partecipazione di una comunità incredula e affranta, mentre il cardinale Battaglia ha espresso la sua vicinanza in un momento di profonda tristezza. Una tragedia che non può e non deve essere dimenticata.