Afragola i funerali di Martina | Far male non è amore

Afragola si è unita nel dolore per la tragica perdita di Martina Carbonaro, una ragazza di soli 14 anni brutalmente assassinata. Oltre duemila persone hanno riempito la basilica di Sant’Antonio, in un momento di grande commozione e solidarietà, per onorare la memoria di Martina e condannare con forza la violenza. In un silenzio carico di emozioni, la comunità ha scritto un messaggio chiaro: far male non è amore, e il rispetto deve prevalere sempre.

La comunità di Afragola si è stretta attorno alla famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne brutalmente uccisa dal suo ex fidanzato in un casolare abbandonato. In oltre duemila hanno affollato l’esterno della basilica di Sant’Antonio per i funerali, tra lacrime, silenzio e applausi commossi. A celebrare il rito l’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, che ha condannato la violenza travestita da amore. Il papà Marcello ha portato la bara della figlia tra l’abbraccio straziante della moglie Enza. Le parole che circolano tra i presenti sono poche, ma chiare: “Non si può morire così”. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Afragola, i funerali di Martina: "Far male non è amore"

Autopsia su Martina Carbonaro: morte non immediata, quattro ferite principali. Funerali domani ad Afragola - La tragica morte di Martina Carbonaro, 14 anni, ha scosso profondamente la comunità di Afragola. L'autopsia rivela che la giovane non è deceduta subito, ma ha sofferto a lungo.

#Afragola - Tra pochissimo inizieranno i funerali di Martina Carbonaro nella Basilica di Sant’Antonio. Afragola si stringe nel dolore per darle l’ultimo saluto. Segui tutti gli aggiornamenti su NanoTV #MartinaCarbonaro #Funerali #Lutto #Comunità #NanoTV Tweet live su X

Lutto cittadino ad #Afragola. Alle 15 i funerali di Martina, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato reo confesso. Il sindaco di Afragola “Occorre una grande strategia educativa”. Intervista dell’inviata @elenapababaloni Tweet live su X