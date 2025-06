Afragola grande commozione ai funerali di Martina Carbonaro

Un abbraccio universale avvolge Afragola nel dolore per la perdita di Martina Carbonaro. La cerimonia, toccante e solenne, ha visto la partecipazione di numerosi familiari, amici e autorità, uniti nel ricordo di una vita preziosa spezzata troppo presto. In momenti come questi, il nostro pensiero va a chi lascia un vuoto incolmabile e a chi, come Martina, ha lasciato un segno indelebile nel cuore della comunità.

Intensa commozione questo pomeriggio ai funerali di Martina Carbonaro, celebrati ad Afragola dal Cardinale Battaglia. Servizio di Raffaella Frullone. TG2000.

Lutto cittadino ad #Afragola. Alle 15 i funerali di Martina, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato reo confesso. Il sindaco di Afragola “Occorre una grande strategia educativa”. Intervista dell’inviata @elenapababaloni Tweet live su X

PER L'OMICIDIO DELLA 14ENNE MARTINA CARBONARO AD AFRAGOLA ASCOLTATO IN CASERMA DAGLI INQUIRENTI L'EX FIDANZATO, DI QUALCHE ANNO PIU' GRANDE @_Carabinieri_ @TgrRai Tweet live su X