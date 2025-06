Affreschi in via de’ Chiari Restaurate tre Madonne | Restituiamo bellezza

La bellezza torna a splendere in via De Chiari con il restauro di tre affreschi raffiguranti la Madonna con il Bambino. Un investimento di 23.000 euro che si inserisce nel progetto ‘P’Arte la Run’, un'iniziativa che unisce arte, fede e comunità. Don Massimo Vacchetti ha sottolineato: "Più bella è la via, più bella è la vita". Un invito a riscoprire il valore culturale e spirituale del nostro patrimonio. Non perdere l'occasione di ammirare

"Più bella è la via, più bella è la vita". Così ha esordito don Massimo Vacchetti, direttore Ufficio Sport e Turismo della Diocesi, alla presentazione del Restauro di tre affreschi raffiguranti la Madonna con il Bambino, appena recuperati grazie al progetto ‘P’Arte la Run’ – la Curia ha investito 23.000 euro –, nell’ambito di ‘Run for Mary’. "Tutto nasce – ha continuato Don Massimo – quando un funzionario del Comune in gennaio, lavorando per un censimento, mi conduce a vedere tre affreschi di Madonne sotto i portici di via de’ Chiari: immagini diverse tra loro per iconografia, ma bisognosissime di restauri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Affreschi in via de’ Chiari. Restaurate tre Madonne: "Restituiamo bellezza"

