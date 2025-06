Affidamenti diretti sotto i 5mila euro | i Comuni chiedono all’ANAC una proroga dell’interfaccia web fino al 31 dicembre 2026

I Comuni italiani chiedono una proroga fino al 31 dicembre 2026 per l’utilizzo dell’interfaccia web dell’ANAC, temendo che le attuali difficoltà operative possano compromettere affidamenti diretti sotto i 5mila euro. In una lettera ufficiale, l’ANCI evidenzia l’urgenza di un prolungamento per garantire trasparenza e efficienza nelle procedure di appalto. La richiesta mira a tutelare le amministrazioni e semplificare i processi di acquisto pubblico.

Lettera ufficiale dell'ANCI, l'associazione che raggruppa i Comuni, al presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia, per richiedere una proroga significativa nell'utilizzo dell'interfaccia web dell'Autorità. La richiesta nasce dalle crescenti difficoltà operative che le stazioni appaltanti stanno incontrando nell'adozione delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

