Affari Tuoi Valerio beffato dal fratello | scoperta-choc a fine puntata

Valerio, insegnante umbro con il pacco numero 7, è stato al centro di un colpo di scena in Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Ma la sorpresa più grande è arrivata dalla sua presenza in studio: il fratello Francesco ha riservato un finale inaspettato! Questo episodio mette in evidenza come le dinamiche familiari possano influenzare anche il gioco della fortuna. Sarà vero che i legami possono cambiare le sorti? Scopriamo insieme!

Valerio dall'Umbria con il pacco numero 7 è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda ieri sera, martedì 3 giugno. Il concorrente ha spiegato che di lavoro fa l'insegnante. Ad accompagnarlo in studio il fratello Francesco. La partita di Valerio è iniziata nel migliore dei modi: ha eliminato 1 euro, 300mila euro, 100 euro, 200 euro, 10mila e 15mila euro. Mentre la prima offerta del dottore è stata di 26mila euro. I due fratelli hanno rifiutato e poi hanno fatto fuori 75mila, 5mila e 20mila euro prima di rifiutare anche un cambio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Valerio beffato dal fratello: scoperta-choc a fine puntata

