AEW | Gli Young Bucks vogliono comprare la PWG?

Un gesto d'amore, ecco cosa velatamente hanno in mente i fratelli Jackson verso la PWG. Gli EVP della AEW hanno trascorso una parte fondamentale della carriera nella promotion di Los Angeles, dal 2007 al 2018, sfornando match memorabili. La Pro Wrestling Guerrilla però non produce show dal 2023; il suo proprietario, Super Dragon, ha deciso di chiudere momentaneamente la federazione per concentrarsi sui problemi di salute della sua compagna. In una sessione di Q&A su YouTube, è stato chiesto agli Young Bucks se volessero avere una nuova federazione, oltre ad essere nella dirigenza della AEW e Matthew Jackson ha nominato la PWG, ecco la sua risposta: "Ne abbiamo parlato un sacco io e Nick, abbiamo anche parlato di comprare la PWG.