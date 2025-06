AEW | Edge e Christian pronti alla reunion ecco i piani per loro

L’attesa è finita: Adam Copeland sta per tornare nell’AEW, portando con sé un’ondata di emozioni e nuovi piani in grande stile. Dopo settimane di assenza, il WWE Hall of Famer si prepara a riscrivere le regole del ring, mentre Edge e Christian si preparano alla reunion tanto desiderata. Scopriamo i dettagli di questa rivoluzione che promette scintille e colpi di scena nel mondo del wrestling!

Copeland verso il ritorno dopo settimane di assenza. Adam Copeland è pronto a fare il suo ritorno nell' AEW. Il WWE Hall of Famer manca dalle scene da Dynasty, quando subì il tradimento degli FTR dopo che il trio aveva fallito nel conquistare l' AEW Trios Championship. Secondo quanto riportato da WrestleVotes su Wrestle Binge, Copeland dovrebbe tornare proprio in tempo per All In Texas, il primo show in stadio americano della compagnia che si terrà al Globe Life Field. "Per quanto ne so, Cope tornerà per All In. Presumibilmente, c'è un tag match in programma. Lui e Christian Cage contro gli FTR", ha rivelato la fonte.