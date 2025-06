Aeroporto di Bari | atterrato stamattina il primo volo da New York Partito dal JFK

Un volo che connette sogni: oggi Bari ha accolto il primo aereo da New York! Con un Boeing 787-9 Dreamliner, la nuova tratta Neos sta aprendo le porte a un turismo internazionale sempre più vivace. Fino al 15 ottobre 2025, gli italiani e i globetrotter avranno l’occasione di esplorare la Puglia e i suoi tesori. È il momento giusto per scoprire l'arte, la cultura e il gusto di questa meravigliosa regione!

È atterrato questa mattina alle ore 9:00 all'aeroporto "Karol Wojtyla" di Bari-Palese il primo volo Neos dall'aeroporto JFK di New York. La nuova tratta, attiva fino al 15 ottobre 2025, sarà operata una volta la settimana con un Boeing 787-9 Dreamliner configurato con due classi di servizio (Premium ed Economy) e dotato di un totale di 355 posti. L'aereo partirà da New York ogni martedì alle ore 18:20 (ora locale) e atterrerà a Bari il mercoledì alle ore 9:00, da dove ripartirà lo stesso giorno alle 11:35, con arrivo a New York alle 14:50.

