Adozioni libri di testo 2025 26 | comunicazione dati entro il 7 giugno

Entro il 7 giugno, le scuole devono comunicare le adozioni dei libri di testo per il 2025/26. Questa fase cruciale si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso l'istruzione e la sostenibilità economica. I collegi dei docenti hanno già preso decisioni strategiche per rispettare i limiti di spesa. Un dato interessante? Le scelte editoriali possono influenzare l'approccio didattico degli insegnanti e l'engagement degli studenti. È tempo di riflettere sul futuro dell'apprendimento!

Entro sabato 7 giugno le scuole comunicano i dati adozionali relativi all'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 202526. I collegi dei docenti hanno deliberato entro la seconda decade di maggio, nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado. L'articolo Adozioni libri di testo 202526: comunicazione dati entro il 7 giugno . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

