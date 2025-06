Adolescence | la serie di Stephen Graham è la seconda in lingua inglese più popolare di Netflix

"Adolescence", la miniserie di Stephen Graham, ha conquistato Netflix, raggiungendo il secondo posto tra le serie in lingua inglese più viste di sempre. Questo successo non sorprende: la narrazione autentica e cruda delle sfide dell’adolescenza rispecchia un trend crescente nella cultura pop, dove storie vere e relazionabili attraggono sempre più spettatori. Scopri perché tutti ne parlano e lasciati coinvolgere da una generazione che lotta per trovare la propria voce.

La miniserie che ha spopolato nelle scorse settimane sulla piattaforma streaming è salita sul podio delle più viste di sempre. Deadline ha annunciato che Adolescence si è aggiudicata ufficialmente il secondo posto della classifica delle serie in lingua inglese più viste sulla piattaforma streaming di Netflix. La miniserie britannica ha superato abbondantemente la quarta stagione di Stranger Things e si è attestata al secondo posto con 141,2 milioni di visualizzazioni dalla sua uscita, lo scorso 13 marzo. L'incredibile successo di Adolescence A stupire è soprattutto il fatto che la miniserie è composta soltanto da 4 episodi ma sono bastati per conquistare il pubblico di Netflix in tutto il mondo.

Assegnati a New York i Gotham Tv Awards 2025: Adolescence è la miglior serie limitata, premiati anche Stephen Graham e Owen Cooper per le performance. The Pitt trionfa tra i drama e The Studio fra le comedy: tutti i vincitori dell'evento #thegothams2025 Tweet live su X

La serie @NetflixIT «#Adolescence» ha scoperchiato il vaso di Pandora delle dinamiche adolescenziali, mostrando come stereotipi di genere e pregiudizi si insinuino precocemente nelle #relazioni. Di @GiaccardiChiara #adolescenza #giovani #famiglia Tweet live su X

