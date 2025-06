Adolescence è ora la seconda serie in lingua inglese più vista di Netflix

"Adolescence", la serie che ha catturato l’attenzione globale, è ora la seconda più vista su Netflix, con un’impressionante cifra di 141,2 milioni di visualizzazioni in soli 80 giorni. Questo successo si inserisce nel trend crescente delle storie che esplorano le complessità dell’adolescenza, colpendo il cuore di una generazione in cerca di autenticità. E chissà, potrebbe superare anche "Stranger Things" entro fine anno! Un evento da non perdere!

Continua il successo di Adolescence in tutto il mondo. Con 141,2 milioni di visualizzazioni in circa 80 giorni dal debutto in streaming, è ora la seconda serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix. Scalzata Stranger Things 4, per il momento ferma a 140,7 milioni, che potrebbe tuttavia riprendersi la medaglia d'argento a fine anno, in vista dell'uscita della quinta e ultima stagione, attesa fra novembre e dicembre. Resta invece apparentemente inarrivabile in vetta Mercoledì che con 252 milioni di visualizzazioni comanda la classifica. Dati che saranno inevitabilmente ritoccati alla vigilia della seconda tornata di episodi, in arrivo fra 6 agosto e 3 settembre 2025.

